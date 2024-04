Industriali-sindacati - patto per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Confindustria Como e Cgil Como, Cisl Laghi e Uil Lario, ieri mattina hanno sottoscritto, per la prima volta, un accordo congiunto su un tema strategico e sempre attuale: lasui luoghi di lavoro. Una iniziativa con cui "si è voluto implementare in modo congiunto il monitoraggio delle attività, e valorizzare le migliori pratiche realizzate nelle aziende per farle diventare patrimonio comune del territorio, anche con l’assegnazione di un riconoscimento simbolico quale il Premio Best Practicessul lavoro Como". Inoltre, l’intervento congiunto delle parti sociali su questo tema "si propone di mantenere sempre al massimo livello l’attenzione e la responsabilizzazione dei propri rappresentati". Con la sottoscrizione dell’accordo, infatti, le parti hanno ribadito la necessità di accrescere ulteriormente la cultura della prevenzione, della ...