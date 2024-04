Incidente sul lavoro a Latina - operaio muore dopo due settimane

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non ce l’ha fatta l’cinquantunenne di origine romena che lo scorso lunedì 8 aprile era caduto giù dal tetto di un capannone di un’azienda in via Carrara, traScalo e Sermoneta. Un volo di oltre 7 metri che aveva reso necessario il suo trasporto in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva....

Pubblicato il 10 Aprile, 2024 L’ incidente avvenuto a Itri ieri ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. Un uomo di oltre 60 anni, di origini russe, è scivolato, è caduto ed ha sbattuto la testa. Fortunatamente, l’eliambulanza è intervenuta prontamente e lo ha trasportato in ... (dayitalianews)

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 La comunità di Roccagorga è stata colpita da una tragica notizia. Eleonora Ludovici, stimata residente del luogo, è deceduta in un grave incidente stradale avvenuto in via Torretta Rocchigiana, nel territorio di Priverno. L’ incidente si è verificato mentre Eleonora , ... (dayitalianews)

Latina – Un’ Auto si è ribaltata questa mattina poco prima delle 15:00 in strada Podgora, alle porte di Latina , finendo fuori strada . Tre persone sono rimaste ferite nell’ incidente e sono state trasportate all’ospedale Santa Maria Goretti. Le loro condizioni non sono gravi. Secondo le prime ... (temporeale.info)

