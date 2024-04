Incidente in A1 prima di Firenze Impruneta - tre veicoli coinvolti | lunghe code

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 – Con i numerosi spostamenti per il ponte del 25 aprile anche unfortunatamente senza feriti può causare ingorghi e notevoli disagi. È quello che è successo nel primo pomeriggio in autostrada A1diin direzione sud. Tresono rimasti, per fortuna senza gravi conseguenze. Tuttavia il traffico è andato in tilt e si sono formateanche oltre i 6 chilometri. Il tratto interessato è quello che va dal bivio per la Fi-Pi-Li all’. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

