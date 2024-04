(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tartano (Sondrio) – Èto in libertà, 61enne di Messina, ritenuto l’autore di diversi, arrestato dai carabinieri di Morbegno, in, lo scorso 19 gennaio su ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone. Si ritiene sia il responsabile di quattro roghicommessi ai danni anche di una casa-vacanze di un turista della provincia di Como a Tartano, il piccolo borgo montano sulle alpi Orobie della provincia di Sondrio dove risiede da diversi anni. A prendere fuoco anche l'alloggio di una ragazza di un paese vicino che aveva intrattenuto una frequentazione conprima di decidere di non vederlo più. A essere distrutte dalle fiamme dolose pure due auto ...

Che succede sul litorale di Roma? L'apertura della stagione estiva è dietro l'angolo, ma la situazione sulle spiagge non potrebbe essere più complicata, tra azioni in stile mafioso e il caos delle concessioni .Continua a leggere (fanpage)

incendi dolosi in Valtellina, Giovanni Oteri torna libero: “Totalmente incapace di intendere e volere” - Arrestato lo scorso gennaio, il 60enne siciliano residente a Tartano torna in libertà in seguito alla perizia psichiatrica. L’avvocato difensore: “Proseguirà il suo percorso di recupero” ...ilgiorno

La Macchia Mediterranea in Sicilia, tra paesaggio e biodiversità: il filmato e l'illustrazione del progetto - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull’accesso, id ...strettoweb

Libano, 500 siriani senza tetto dopo incendio in campo profughi - (ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Circa 500 siriani si sono trovati sfollati stamani dopo che nella notte un intero campo profughi è stato distrutto da un incendio di cui non si conoscono ancora le cause. I ...ansa