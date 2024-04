Incanti - lo show con i migliori illusionisti italiani under 30 | La magia non è più la donna tagliata a metà – L’intervista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) «Il pubblico è ancora convinto che lasia rimasta alla». Proverà a convincerli del contrario lo spettacolo che dal 2 al 5 maggio andrà in scena al Teatro Olimpico di Roma, dove debutteràche mette insieme sei dei più giovani e premiati30, scritto e diretto dal campione italiano di mentalismo Andrea Rizzolini. Con lui sul palco i colleghi Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Filiberto Selvi e Piero Venesia per quello che è uno spettacolo che supera le logiche dell’asettica successione di numeri legati alle varie discipline della, per farsi a tutti gli effetti teatro di prosa che utilizza le varie discipline della ...

"Viva la danza", su Rai1 lo show di Roberto Bolle - ROMA (ITALPRESS) - 'Viva la Danza', lo show organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Danza, arriva il 29 aprile in prima ...spettacoli.tiscali

“incanti” dal 30 aprile l’illusionismo in tour con i migliori giovani talenti italiani: Grosseto, Roma e tante altre tappe - Un viaggio sorprendente tra teatro e illusionismo con sei dei più premiati talenti italiani under 30 incanti Al via il tour nei teatri. *** 30 aprile ...romadailynews

Da Imperia al talent show serbo: Nena vola in semifinale. “Ho sfidato me stessa con una canzone di Stevie Wonder, che emozione” / Video - Dopo il debutto sulle note di "Volare" e un'emozionante esibizione insieme alla figlia Caterina, Nena ha continuato a incantare la giuria e il pubblico, superando una fase dopo l'altra.imperiapost