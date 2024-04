In Umbria ok al riparto del fondo sanitario

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La giunta regionale dell’ha deliberato ildel2023 a favore delle aziende sanitarie per la chiusura dei bilanci di esercizio. La verifica da parte del tavolo Mef ha già confermato l’equilibrio economico finanziario del sistemaumbro e sono state assegnate tutte le risorse disponibili che, assicura la Regione presieduta da Donatella Tesei (foto), saranno alle strutture sanitarie distribuite su tutto il territorio che necessitano di integrazione del finanziamento.

