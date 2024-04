In campo Biancorossi in campo Lewis e Vulikic diffidati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Seduta di allenamento a Pian di Massiano ieri per idi Formisano dopo la giornata di riposo post derby con l’Arezzo. Alla ripresa dei lavori il tecnico del Perugia ha lavorato con i calciatori che sono rimasti fuori contro l’Arezzo e con chi è subentrato. Seduta differenziata, invece, per chi è sceso in. Formisano in settimana lavorerà sulla squadra da proporre contro il Cesena, ultimo appuntamento stagionale prima degli spareggi, tenendo conto dei calciatori che sono in diffida e che quindi saranno "risparmiati" per evitare rischi. Non ci saranno Torrasi (ieri fermato dal giudice sportivo) e Iannoni (diffidato), in mediana ritroveranno una maglia dal primo minuto Bartolomei e Kouan. Da valutare anche la posizione diche sono finiti in diffida dopo Arezzo e vanno ad ...