Impallomeni | Inter - titolo simbolico Ecco a chi do i meriti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una vittoria storica, quella dell’, che i tifosi nerazzurri e milanisti ricorderanno sicuramente per sempre, per motivi diversi. A TMW Radio ne ha parlato l’ex calciatore Stefano, con una fotografia, poi, sul ruolo di Simone Inzaghi nella cavalcata trionfale. SMACCO – C’è qualcosa di più bello di vincere uno scudetto in faccia ai propri rivali storici? Sì. Se quello scudetto è il ventesimo, ovvero quello della seconda stella, ed è raggiunto proprio prima dei tuoi rivali storici. Questa, in pillole, la storia del derby Milan-di ieri sera. Di cui ha anche parlato Stefanoin questi termini: «È un, arrivato per di più nel derby. Smacco per il Milan, che conclude una stagione che poteva essere diversa. Ci vuole però equilibrio ...

