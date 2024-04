Imbarazzo per Fassino - denunciato in aeroporto per aver rubato un profumo | Lo avevo messo in tasc - volevo pagarlo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un incidente imbarazzante è accaduto lo scorso 15 aprile all'ex ministro della Giustizia Piero, ora deputato del Partito Democratico . Mentre si preparava per un viaggio a Strasburgo, ha preso undel valore di 100 euro dal duty free dell'di Fiumicino, con l'intenzione di farne un regalo per sua moglie. Tuttavia, nell'appoggiare la confezione delnellaa del suo...

Piero Fassino nell’occhio del ciclone per il presunto furto di un profumo all’interno del Duty Free dell’aeroporto di Fiumicino. Lo scorso 15 aprile, infatti, in attesa di imbarcarsi per la Francia, l’ex sindaco di Torino si sarebbe appropriato di un profumo del valore di 100 euro (destinato alla ... (cultweb)

Piero Fassino , deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, è stato denunciato per il furto di un profumo da 100 euro in un duty free shop all'aeroporto di Fiumicino . L'episodio è avvenuto lo scorso 15 aprile all'aeroporto di Fiumicino . Il parlamentare del Pd, all'interno di un duty free, ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 24 aprile 2024 – Una boccetta di profumo (dal valore di 100 euro ) infilata in tasca “per rispondere al cellulare”. Il controllo di un agente della sicurezza. E la denuncia per tentato furto . Sono gli elementi principali della vicenda accaduta a Piero Fassino , esponente di spicco del Pd, al ... (quotidiano)

Piero fassino denunciato per il furto di un profumo all'aeroporto di Fiumicino. Lui si difende: «L'ho messo in tasca per errore» - fassino si allontana oltre le casse sempre parlando al telefono e con il profumo in tasca. Naturalmente scatta l’allarme anti-taccheggio. L’ex segretario dei Ds invece ha un’altra versione: quando lui ...ilmessaggero

"Allora abbiamo un profumo" fassino denunciato per furto - Piero fassino denunciato per tentato furto: è stato bloccato al duty free dell’aeroporto di Fiumicino con un profumo nella tasca del giaccone. La notizia è pubblicata in prima pagina dal Fatto che rip ...lospiffero

Piero fassino denunciato per aver tentato di rubare un profumo all’aeroporto di Fiumicino. Si difende: volevo fare un regalo a mia moglie - L’ex sindaco di Torino Piero fassino, è stato denunciato per un tentativo di furto al duty free dell’aeroporto di Fiumicino avvenuto lunedì 15 aprile ...quotidianopiemontese