illycaffè per l’arte insieme alla Biennale di Venezia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il caffè, oltre che un rito quotidiano, è un’arte: dcoltivazionelavorazione, dpreparazionemise en place. Soprattutto quando si parla disia per i suoi ricercati blend (oltre 8 milioni i caffè illy degustati ogni giorno in più di 140 paesi del mondo) sia per le tazzine che il gruppo trasforma in quadri con le sue collezioni d’arte, molto ricercate anche dai collezionisti. Ecco perché non stupisce la decisione didi rinnovare il proprio sodalizio con laArte di. Evocativo il titolo: “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”. Connubio che l’azienda guidata dall’ad Cristina Scocchia arricchisce appunto con una nuova illy Art Collection. A firmarla sono quattro artisti emergenti latino-americani, ...

(Adnkronos) – “Qualità e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia. Per fare un caffè espresso si usano 50 chicchi che devono essere perfetti. Già all’inizio degli anni ’90 abbiamo iniziato ad andare a ricercare questa qualità col produttore ma dovevamo dare loro una sostenibilità ... (ildenaro)

La popolare azienda illycaffè presenta illy Art Collection in occasione della 60. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia , Biennale Arte 2024 . La nuova collezione – firmata da quattro artisti emergenti – promuove l’arte contemporanea, l’inclusività e il dialogo. Illy Art Collection, la ... (metropolitanmagazine)

Amarey, la nuova linea skincare all'olio di arabica derivato dal caffè Illy: ...funzionale derivato dai sottoprodotti della filiera del caffè e impiegato in due esclusivi prodotti skincare. In particolare il sapone e la crema mani sviluppati per il retail di Illycaffè . Nata ...

