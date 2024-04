Ilaria Salis - l' eurodeputata ungherese Gyori | Se eletta non sarebbe la prima criminale all' Eurocamer - candidatura inconcepibile

(Di mercoledì 24 aprile 2024)fa il suo "debutto" a Strasburgo, ma per il momento come tema di discussione. Avviene durante l'ultima plenaria del Parlamento europeo, quando un'magiara del partito del premier Orban, il Fidesz, non ha lesinato commenti duri nei confronti dell'italiana reclusa a Budapest e

(Adnkronos) – Ilaria Salis "è in questa situazione dal settembre 2023. Ha deciso di candidarsi alle elezioni Europee con Avs non per scappa re dal processo . Lo fa perché ritiene di avere diritto ad un processo giusto". Lo dice Roberto Salis , il padre dell'insegnante lombarda in carcere a Budapest da ... (periodicodaily)

Fidesz, "salis eletta non sarebbe la prima criminale al'Eurocamera" - STRASBURGO - "Se ilaria salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera, non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale". Lo ha detto l'eurodeputata di Fidesz ed ...ilmessaggero

Caso salis: eurodeputata Fidesz, misure contenzione in Ungheria sono commisurate all'accusa (2) - "L'articolo 54, paragrafo 1 e 3 del regolamento, stabilisce che in tutti i casi il servizio penitenziario deve essere svolto con i ...agenzianova

ilaria salis, eurodeputata ungherese le dà della “criminale”. Il padre: “È un’imputata” - L’attacco – in italiano – di Eniko Gyori, ex ambasciatrice di Budapest a Roma. Roberto salis: "Il fatto che qualcuno si candidi non può costituire un’aggravante” ...ilgiorno