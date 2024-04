Ilaria Salis candidata alle Europee - il padre | Non scappa dal processo ma ne vuole uno giusto

"Mia figlia è imputata , non è condannata. Se qualcuno definisce mia figlia una criminale non fa che comprovare quanto stiamo dicendo e quanto abbiamo scritto nella mozione che presenteremo in Aula". Lo ha detto Roberto Salis , il padre di Ilaria, commentando le parole di Fidesz in una conferenza ... (quotidiano)

Ilaria Salis non può essere trattata in questo modo e la sua liberazione merita più impegno da parte del governo italiano. Parola di Patrick Zaki, ospite di quella che è […] The post Zaki: «Ilaria Salis trattata in modo inaccettabile» first appeared on il manifesto. (ilmanifesto)