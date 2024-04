Ilaria Salis candidata alle Europee - il padre | Non scappa dal processo ma ne vuole uno giusto

Roberto Salis a Strasburgo: "Mia figlia è contenta e determinata" Ilaria Salis "è in questa situazione dal settembre 2023. Ha deciso di candidarsi alle elezioni Europee con Avs non per scappare dal processo. Lo fa perché ritiene di avere diritto ad un processo giusto". Lo dice Roberto Salis, il ... (sbircialanotizia)

La decisione di Ilaria Salis di candidarsi alle prossime Europee con Alleanza Sinistra-Verdi non vuol essere un modo per evitare il processo, spiega il padre Roberto Salis dopo l’accordo stretto con Nicola Fratoianni per Sinistra italiana e Angelo Bonelli per i Verdi. È Roberto Salis a spiegare ... (open.online)