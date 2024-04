Il turismo estetico fenomeno sempre più diffuso fra gli italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le statistiche più di 5 milioni disi sono rivolti al medico per un ritoccoe in Italia prendepiù quota illegato alla chirurgica estetica: meta l’Albania. E’ il caso della clinica Keit che opera a Tirana dal 2011. Partita come uno studio medico, oggi è un’azienda e un brand riconosciuto a livello europeo da cui sono passati migliaia di. Nella struttura ospedaliera di chirurgia estetica sono stati eseguiti più di 20 mila interventi. Tra quelli più richiesti la rinoplastica, la mastoplastica additiva e il trapianto di capelli. Quello che spinge molti connazionali ad attraversare il mare Adriatico è la presenza, all’interno della struttura sanitaria, di oltre 30 chirurghispecializzati nelle diverse aree ...