Il Trono di Spade | forniti maggiori dettagli su uno degli spin off cancellati

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo l’annuncio ufficiale che, lo-off 10.000 ships della celebre serie Ildinon si farà, lo sceneggiatore Brian Helgeland ha deciso di condividere alcune informazioni riguardo alla storia e al progetto narrativo che aveva in mente. Infatti, recentemente, Helgeland durante un’intervista per Inverse, ha chiarito che uno dei motivi principali per cui non è stato approvato lo-off, è che la storia risultava essere troppo distaccata dall’originale Game of Thrones, e ciò non ha convinto la HBO ad avviare la produzione. Lo sceneggiatore, però, rassicura i fan dicendo che nulla è perduto: “Quello è il motivo per cui non è ancora stato approvato, ma niente è mai realmente morto. Il mio script era basato sulla Regina Nymeria e questo piccolo passaggio su di lei presente in un’enciclopedia su Westeros“. Logo ...