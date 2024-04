Il tecnico del Pisa Cristian Agnelli squalificato per un turno

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 - il Giudice Sportivo Cons. Inesno, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimodel campionato, dopo la partita che ilha disputato in trasferta al Bari: Squalifica di 1 giornata perdello staff di Alberto Aquilani. Ecco la motivazione: “per avere, al 14° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria“. Nella lista dei diffidati delSporting Club risultano attualmente i calciatori nerazzurri Gabriele Piccinini, Miguel Veloso, Arturo Calabresi, Pietro Beruatto e Stefano Moreo M.B.

Basket Femminile Porcari, tutte sconfitte le squadre giovanili nell’ultimo turno di campionato - La battuta d’arresto più dolorosa è quella dell’Under 15, superata di un punto da Alassio nello spareggio per l’Interzona ...luccaindiretta

Synergy a segno nel primo turno dei play-out - Bella prestazione della Synergy, che dopo un tempo supplementare si è aggiudicata 78-82 la prima gara dei play-out in casa di Monsummano (non del Cus pisa come il calendario aveva indicato in un primo ...valdarnopost

Bari, Sibilli: “Abbiamo mezzi per salvarci. Col pisa meritavamo qualcosa in più” - Le dichiarazioni dell'attaccante del Bari, Giuseppe Sibilli, sul momento vissuto dai galletti dopo il pareggio maturato contro il pisa.mediagol