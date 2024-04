Il Surrealismo Simbolista di Jutta Wenth - dove l’istinto animale diviene guida e spunto di riflessione per l’emozione umana

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Molto spesso osservare la realtà nella sua manifestazione più evidente può non essere sufficiente ad alcuni artisti che hanno bisogno di guardare oltre, di spingere il loro sguardo verso tutto quel sottile universo di connessioni e di energie impercettibili nella contingenza; quando si sviluppa questo tipo di approccio filosofico anche l’espressione pittorica o scultorea devono sintonizzarsi su quella frequenza dando vita a uno stile che se da un lato attinge al visibile, dall’altro lo supera e ne esplora gli enigmi, le profondità che aleggiano intorno all’essere umano senza che egli ne sia pienamente consapevole. La protagonista di oggi affida prevalentemente al mondoil compito di risvegliare, di sollecitare quella connessione con il lato più profondo della vita che accresce così la coscienza di sé e anche della forza delle proprie sensazioni. Il ...

Mostra, Brescia. Il Surrealismo: the infinite madness of dreams: ... della realtà oggettiva e della tradizione, questo fu il Surrealismo. Esso trae le sue più lontane origini dalla cultura simbolista francese, da Apollinaire (a cui si deve il termine) e in genere ...

