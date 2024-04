Il Superbonus incastra i conti | slittano i 100 euro in tredicesima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In Consiglio dei ministri slitta l'approdo del nuovo Dl in materia fiscale che conteneva modifiche in materia di Irpef e Ires. Tra le novità ci sarebbe un'indennità per il 2024 nellamensilità non superiore a 100in favore dei lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore ai 28mila, hanno almeno un figlio e il coniuge a carico. Il problema sono le coperture, d'altronde ha ricordato il ministro Giorgetti sulle casse dello Stato pesa come un macigno il. «Diversamente dagli effetti sull'indebitamento netto, la revisione dei costi relativi alimpatterà sugli andamenti di fabbisogno e debito secondo il profilo di effettiva fruizione delle agevolazioni. Si stima che le minori entrate dovute al flusso di crediti di imposta relativi ai bonus ...