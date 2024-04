Il sogno Coppa Italia al bivio decisivo L’Atlantide alla bella con Reggio Emilia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gara2 del primo turno diha inflitto una lezione al. I Tucani, dopo aver vinto in modo perentorio la prima sfida con, già si vedevano ai quarti di finale ma glini sono riusciti a prolungare la serie a gara3 che si giocherà domenica al San Filippo di Brescia. "Abbiamo sbagliato completamente l’approcciopartita – è l’analisi di capitan Simone Tiberti (nella foto) –. Spero che questo ci aiuti a capire che ogni incontro va affrontato con il piglio giusto perché non sempre, di fronte alle difficoltà, si hanno poi i mezzi per uscirne". L’allenatore Roberto Zambonardi indirizza la sua analisi verso l’appuntamento di domenica, una sfida decisiva per un’Atlantide che, dopo aver terminato al primo turno il suo percorso ai ...

Al Gewiss andrà in scena la sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina : le probabili formazioni con orario e dove vedere il match Al Gewiss Stadium andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina . All’Andata aveva vinto la squadra di Vincenzo Italia no per ... (calcionews24)

Gol strepitoso di Mandragora e l’andata della semifinale tra Fiorentina e Atalanta è andata ai viola in una serata nella quale Italia no ha disinnescato Gasperini confermando che la sua squadra è particolarmente difficile da addomesticare in un doppio confronto. La questione rimane aperta al Gewiss ... (infobetting)

Juventus in finale per evitare un anno da zero titoli, ma per Allegri sarà il capolinea, comunque vada - Alla Juventus nelle ultime settimane si è parlato molto di `anno zero`, in riferimento alla stagione in corso, la 2023-24. Ed ecco che l`espressione utilizzata.calciomercato

Allenatore e diesse, le scelte di Bulgarella - Serie C. Dopo la stagione in cui la Lucchese ha fallito sia l’ingresso nei play-off che la coppa italia, al presidente toccherà la "ricostruzione" ...lanazione

coppa italia, La Juventus soffre ma è la prima finalista - Castellanos spaventa la Juve con una doppietta ma i bianconeri volano in finale con un gol di Milik all'83': 2-1 il risultato finale all'Olimpico che in virtù del 2-0 bianconero ...firenzeviola