Il Senato USA ha approvato il blocco di TikTok negli Stati Uniti | ora che succede?

Cambia la patente a punti per i cantieri. Arriva un limite ai poteri di Poste nell'ingresso in PagoPa. Facilitate le assunzioni degli specializzandi nella sanità. Via libera ai prolife nei... (ilmessaggero)

Con 140 voti favorevoli e 91 contrari la Camera ha approvato il Decreto Pnrr: ora il testo passa al Senato per il via libero definitivo. Il dl contiene norme varie, dalla patente a punti per i cantieri al controverso ingresso delle associazioni pro vita nei consultori. Dure le opposizioni. ... (fanpage)