Il senato degli Stati Uniti approva gli aiuti militari a Israele 

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilha dato il via libera a 13 miliardi di dollari dia Israele. Leggi

Sollecito dei senatori USA per fermare la Vendita di vaporizzatori illeciti I presidenti di importanti commissioni del Senato USA hanno chiesto ai minimarket e Grossisti di smettere di vendere prodotti di svapo illeciti , definendoli una violazione della legge federale. Le vendite di sigarette ... (newsnosh)

Il tema del divieto d’importare elettriche di marchi cinesi in USA accomuna Democratici e Repubblicani. I rischi sarebbero sia di natura economica che geopolitica. BYD auto è la nuova Huawei?... Leggi tutto (dmove)

Il senato Usa approva un pacchetto di 95 miliardi a sostegno di Ucraina, Israele e Taiwan - La misura è divisa in quattro parti, una per ogni paese alleato e una quarta per favorire l’incontro con i conservatori che potrebbe portare a un divieto nazionale all’uso di Tik Tok. All’Ucraina sono ...editorialedomani

Il senato degli stati Uniti è pronto a far passare il divieto di TikTok nel pacchetto di sostegno a Taiwan, Ucraina e Israele già martedì - Il senato degli stati Uniti è in procinto di approvare un divieto di TikTok inserito in un pacchetto di sostegno a Israele, Taiwan e Ucraina che include la legge sulla protezione degli americani dalle ...notebookcheck

Il senato Usa rinnova per 2 anni la legge sullo spionaggio - Con un voto bipartisan (60 si' e 34 no), anche il senato Usa ha approvato la riautorizzazione della sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa), una controversa legge che consente la ...ansa