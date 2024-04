Il Regno Unito rispedisce i migranti in Ruanda tra un mare di polemiche

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Londra. Il Parlamento britannico ha approvato in via definitiva il controverso disegno di legge voluto dal premier Rishi Sunak che prevede l’espulsione indei richiedenti asilo entrati illegalmente nel. È la fine di un lungo e tormentato processo politico il cui via libera arriva dopo una lunga battaglia tra la Camera dei Lord, dubbiosa sulla norma divisiva, e la Camera dei Comuni, dove i conservatori hanno trovato terreno più fertile sin dall’inizio. È il 14 aprile 2022 quando il governo delannuncia un nuovo Partenariato per la migrazione e lo sviluppo economico con il governo del, il piccolo Paese centrafricano senza sbocco sul, incastonato tra la Repubblica democratica del Congo, la Tanzania e l’Uganda. Perché il ...