Il progetto Rondine Dal conflitto al confronto | Giovani russi e ucraini insieme per la pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)(Arezzo) Sono coppie di nemici che trasformano i conflitti. Si sono scoperti vicini oltre l’odio, sperimentando la convivenza e il dialogo quotidiani.è un borgo medievale a due passi da Ponte Buriano, lo scenario alle spalle della Gioconda. Nella Cittadella della, lo studentato internazionale nato nel 1997 sul tratto dell’Arno amato da Leonardo da Vinci, arrivanoda Paesi in guerra:, israeliani e palestinesi, bosniaci e serbi, armeni e azeri. Quattro di loro stamani alle 11.30 saranno nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per portare la testimonianza di chi si è messo in gioco per aprirsi all’ascolto del prossimo, per superare una logica di violenza e morte. L’israeliano Noam e il palestinese Loai, la russa Sabina e l’ucraina ...