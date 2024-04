Il Premierato incassa il primo sì dalla commissione Affari Costituzionali del Senato Contrarie le opposizioni che preannunciano battaglia in Aula

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Come da pronostico, è arrivato ilsì delladelal disegno di legge sulvoluto dal ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti. Durante la sessione è stato approvato il mandato al relatore a riferire in, con il voto favorevole della maggioranza, quello contrario di Pd, M5S, Avs, e l’astensione di Italia Viva. Ililsì, ira delleAlessandra Maiorino, di M5S, ha detto che il ddl “per quanto breve è una carica di tritolo sotto la nostra architettura costituzionale, senza però dire quale è l’alternativa a tale architettura, che è solo abbozzata”. “Politicamente è un tentativo di ...