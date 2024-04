Il posto preferito dei motociclisti dove fanno gli arrosticini migliori d’Abruzzo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Chissà se nonno Mucciante si era immaginato un tale successo quando, negli anni ’70, aveva sistemato nel nulla una baracchetta in ferro per vendere i suoi prodotti. Veniva da Foggia, l’Abruzzo per lui e tanti altri era il luogo della transumanza, e il locale un’occasione in più per guadagnare qualche soldo. Agnello, pecora, pecorino, un po’ di vino sfuso: cinque metri quadrati che nel tempo sono diventati centoventi, trasformando quel casotto arrangiato in una delle tappe gastronomiche più ambite dagli amanti della carne. Ristoro Mucciante, la bottega con vista Gran Sasso Ristoro Mucciante è un nome noto tra i bikers, che zigzagando sulle strade incuneate tra boschi e borghi antichi non possono rinunciare a una sosta alla Piana di Campo Imperatore: località Fonte Vetica, per la precisione, un angolo di natura incontaminata nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della ...