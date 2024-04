Il politologo Orsina | Tra Pd e M5s alleanza impossibile Ci vorrebbe invece un Ulivo 3 0

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ma insomma: se Renzi e Calenda fossero andati con Pd e M5s, il centrosinistra avrebbe vinto in Basilicata? "E chi lo sa? Non si può prendere il blocco centrista, metterlo dall’altra parte e automaticamente dire che avrebbe vinto la sinistra. Se un partito si schiera diversamente, non è detto che i suoi elettori lo seguano". La politica ha regole che l’aritmetica non conosce: Giovanni, direttore della School of Government della Luiss, è netto: "Non si può fare la somma secca dei voti. Per questo il campo largo è così difficile da fare. Basti pensare che se M5s si allea con il Pd perde consensi". Il Pd senza i Cinquestelle non può competere, con i Cinquestelle perde: un bel problema. "Infatti. E nemmeno coi Cinquestelle è competitivo, dovrebbe pure allargare al centro, ma questodire mettere insieme posizioni politiche opposte, ...