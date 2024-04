Il pm De Pasquale attacca l’Eni e La Verità

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Deposizione del procuratore a Brescia, dov’è imputato per aver nascosto prove a favore dei vertici della società (poi assolti). Non ha gradito un nostro articolo sui fatti. Intanto si profila l’ennesimo processo a uno degli indagati del vecchio filone nigeriano.

La vicenda della " benedizione pasquale negata" agli alunni di un istituto comprensivo in provincia di Cesena scatena la polemica. A dare fuoco alle polveri è una nota di Fratelli d'Italia, che denuncia il "grave atto di censura" da parte della dirigente scolastica. L'articolo No alla benedizione ... (orizzontescuola)

Guerra Medioriente, media: raid Israele a Rafah, 22 morti tra cui 18 minori - Nuovo tragico bilancio dei raid israeliani a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. "L'attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il ...tg24.sky

Napoli, Mazzocchi neanche in panchina a Empoli: il motivo - Doveva essere titolare ma non andrà neanche in panchina. Brutte notizie per pasquale Mazzocchi: l`esterno era in lizza per una maglia dal primo minuto nella sfida.calciomercato

SERIE A - Empoli-Napoli, attacco influenzale per Mazzocchi, il terzino azzurro in panchina - Attacco influenzale per il terzino del Napoli pasquale Mazzocchi, che parte solo dalla panchina nella sfida in trasferta contro l'Empoli.napolimagazine