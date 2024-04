Il pm Cuno Tarfusser che ha riaperto il caso di Olindo e Rosa si candida alle elezioni Europee

Venerdì 1° marzo, in Corte d’Appello a Brescia, è fissata l’udienza per decidere della richiesta di revisione del processo per la Strage di Erba. Olindo Romano e Rosa Bazzi saranno di nuovo insieme in un’aula di tribunale. L'intervista al sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di ... (fanpage)

Milano – “Il 'buffetto' della censura che mi è stato inflitto ben poco ha a che fare con il diritto e la giustizia, ma è una decisione di 'politica giudiziaria per via disciplinare' volta a tutelare un sistema giudiziario ormai in decomposizione. Assolvermi avrebbe non solo delegittimato i ... (ilgiorno)