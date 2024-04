Il pizzaiolo campano che non ama apparire e che fa una pizza buonissima grazie alle verdure

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Francesco Miranda, al timone della pizzeria Màdia di Salerno, Tre Spicchi per la Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, è un“silenzioso”, una persona che non ama i riflettori, ma che bada alla sostanza delle cose. La sua idea dirispecchia completamente questo modo di essere: il dogma che accomuna le sue creazioni è la concentrazione del gusto, quella che spesso nella cucina contemporanea viene definita, forse superficialmente, ricerca dell’umami. In questo lavoro la parte vegetale è sempre stata predominante, come testimoniato dal fatto che, fin dagli esordi, lasimbolo del locale è stata una coloratissima Ortolana, probabilmente per il richiamo esercitato dsue radici, visto che Miranda è originario di un paesefalde del Vesuvio, San Giuseppe ...