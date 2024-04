Il pastore degli ultimi Una strada dedicata a monsignor Riboldi prete contro la camorra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tutto iniziò dalla Brianza, a Tregasio di Triuggio, "ero il secondo di 7 fratelli. Papà era disoccupato, aveva fatto il metalmeccanico ma si era infortunato dopo un incidente in acciaieria e andava in giro a cercare lavoretti per mantenerci. Mia mamma faceva la sarta e dai pantaloni di papà ricavava i pantaloni per tutti. In casa mia c’era un clima molto religioso, non c’era la tv e di sera mamma ci riuniva tutti a recitare il rosario". E adesso, da domattina, la sua Triuggio, che non lo ha mai dimenticato, gli intitolera una, anzi un Largo. Grande cerimonia perAntonio, scomparso nel 2017, vescovoscomodo, primo sacerdote antimafia. Ordinato vescovo nelle baracche del Belice terremotato, donnon si era mai ...