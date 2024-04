Il partito unico della spesa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sul sostanziale rifiuto, tra astensioni e voti contrari, che ha ricevuto il nuovo Patto di stabilità europeo da parte dell’Italia in quel di Strasburgo, mi sento di sottoscrivere appieno l’ironia di Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli affari economici: “Abbiamo unito la politica italiana.” Ora, al netto del fatto che si approssimano le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che hanno spinto all’astensione anche ilMeloni per non farsi scavalcare a destra dalla Lega, ciò che emerge è il solito, sconfortante quadro di un Paese sostanzialmente irresponsabile sul piano dei conti pubblici. In questo senso concordo abbastanza con l’analisi esposta da Salvatore Merlo nel corsopuntata di mercoledì di Omnibus, in onda su La7. In estrema sintesi, rilevando una sorta di irresponsabilità storica ...