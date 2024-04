Il Parlamento Ue modifica la Politica agricola | più deroghe e meno controlli Ambientalisti | Affossate le misure di protezione ambientale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ileuropeo vota in plenaria le modifiche dellaComune (Pac) 2023-2027, secondo la procedura d’urgenza avviata a inizio aprile. Sulla carta, ledi semplificazione – che indeboliscono gli obiettivi ambientali – sono state proposte dalla Commissione Ue per rispondere alle proteste dei trattori andate in scena in tutta Europa nelle settimane scorse. Ma sono anche e soprattutto frutto delle pressioni delle lobby, che quelle proteste hanno cavalcato. Come richiesto dal Partito popolare europeo, tra l’altro, il voto in plenaria – originariamente previsto per il 25 aprile – è stato anticipato di un giorno, per evitare eventuali intoppi irreparabili entro la fine della legislatura ormai al termine. Il risultato: 417 voti a favore, 162 contrari e 25 astensioni. Prima di essere pubblicato sulla ...