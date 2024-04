Il Parlamento europeo approva le prime norme dell’Ue contro la violenza sulle donne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilhato oggi lelae in ambito domestico.ta con 522 voti a favore, 27 contrari e 72 astensioni, la direttiva vieta le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e dà la priorità alla sicurezza e al benessere delle vittime, a cui gli Stati dovranno obbligatoriamente rendere accessibile l’assistenza sanitaria, compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva. Le nuove, che mirano a prevenire ladi genere e a tutelare le vittime, prevedono anche il rafforzamento delle leggii reati commessi online, come la divulgazione di ...

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, il 23 aprile, la direttiva sul “ diritto alla riparazione ” per i consumatori . Le norme, passate con 584 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni, forniscono chiarimenti sull’obbligo per i fabbricanti di riparare i beni e incoraggiano i ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni Europee 2024: date e orari, candidati e come si vota per il parlamento Ue - Le elezioni europee in Italia si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. I seggi saranno aperti dalle ore 14 alle ore 22 di sabato, e poi nuovamente dalle ore 7 alle 23 di domenica. A ...fanpage

Imballaggi, via libera del parlamento Ue a nuove norme - Roma, 24 apr. (askanews) – Via libera del parlamento europeo a nuove misure sugli imballaggi per renderli più sostenibili e ridurre i rifiuti nell’Ue. Il regolamento, approvato in via definitiva con 4 ...askanews