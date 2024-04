Il panino più buono di Napoli è quello di O' Cuzzetiello meglio se con la parmigiana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un tempo asi litigava per accaparrarsi il, la parte finale del pane cafone che si andava a intingere nel ragù messo a «pippiare» sul fuoco. Ricordi d'infanzia che oggi rivivono grazie ai più disparati format di cibo di strada che, da, si sono diffusi un po' in tutta Italia. A dare corpo al filone in città è stato O', il locale aperto nel 2016 da Dario Troise che ha istituzionalizzato questa tipica marenna (la schiscetta campana) con ripieni di ogni genere: ragù, salsiccia e friarielli, polpo alla Luciana e tante golosissime varianti stagionali. O', il pane cafone ripieno aA seguire la tendenza sono stati in molti (ecco i locali per assaggiare il), ma il ...