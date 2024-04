Il nuovo fenomeno dei podcast | Crea un legame con gli artisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Negli ultimi anni sta prendendo piede ildel, tutti ne parlano pur non essendo bene informati. Scopriamo insieme di che cosa si tratta. Detto in parole povere, isono episodi audio caricati online che possono essere ascoltati o essere trasmessi via radio successivamente diffusi via Internet, scaricabile e archiviabile in un lettore MP3 o sullo smartphone. Iriescono a catturare e mantenere l’attenzione del pubblico. Macosa significa in inglese letteralmente? L’origine della parola si deve a Ben Hammersley, un giornalista britannico che coniò questo termine nel 2004. La parolasta per "Personal Option Digital Casting" e deriva dall’unione di "iPod" (il lettore multimediale di Apple) con "Broadcast". E i...