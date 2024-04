Il notiziario | è partita la prevendita per domenica Il ginocchio di Pattarello ha bisogno di riposo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AREZZO Dopo il giorno diconcesso dallo staff al gruppo, l’Arezzo ha ripeso ieri, a Rigutino, la preparazione in vista della gara, l’ultima di campionato, contro il Sestri Levante disera al comunale. Oggi è in programma una seduta mattutina, poi domani Indiani ha concesso un giorno libero considerata la festività del 25 aprile. Si riprenderà venerdì con una seduta a porte chiuse alle 14,30 e poi sabato la rifinitura sempre lontano da occhi indiscreti. Anche questa settimana(nella foto) verrà gestito nel lavoro quotidiano per via dell’infiammazione aldestro con la quale deve convivere ormai da tempo. Non è escluso un altro turno didopo la panchina di Perugia proprio per averlo al meglio nel primo turno dei playoff. Contro il Sestri mancherà sicuramente ...

Pescara calcio: Pellacani e Aloi in gruppo, fermo Merola - La settimana di preparazione è cominciata sotto i migliori auspici. Pellacani ha smaltito il fastidio al ginocchio operato ed è rientrato in gruppo. Un recupero importante così come quello di Aloi ...rete8

Meritato riposo per i campioni d'Italia: giovedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti verso il Torino - Meritato riposo per i campioni d’Italia. Come appurato da FcInterNews, Simone Inzaghi ha concesso due giorni e mezzo di riposo ai suoi calciatori, con la ripresa fissata per giovedì pomeriggio. L’obie ...informazione

Seconda categoria, domenica al via i playoff e i playout per promozione e salvezza - Al via domenica prossima playoff e playout nel campionato di Seconda categoria. In palio la promozione in Prima categoria e la salvezza. Conclusa la sessione regolare dei sette gironi che hanno coinvo ...unionesarda