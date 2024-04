Il Napoli segue Artem Dovbyk del Girona | attaccante rivelazione della Liga

Napoli , 12 aprile 2024 – La Pax Augustea nel capoluogo campano è finita ormai da tempo e lo si è capito dal clima non esattamente amichevole che ultimamente si respira a Fuorigrotta. Nel mirino gli eroi dello scudetto, che però si sono in parte riscattati con il bel poker di Monza, ma anche e ... (sport.quotidiano)

Non c?è il sole ed anche la macchinetta del caffè dà forfait, ma Giuliano Sangiorgi non si lascia rovinare la giornata napoletana. E, dall?alto del grattacielo de... (ilmattino)

napoli, sparatoria nel circolo ricreativo: attività sospesa per 60 giorni - Il questore di napoli ha disposto la sospensione per 60 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di un locale del centro storico. In ...ilmattino

Italiano, non c'è solo il napoli: potrebbe restare in Serie A. Novità Fiorentina - L'attuale tecnico dei viola ha già diverse richieste. Vincenzo Italiano è uno degli allenatori sulla lista del napoli per la rifondazione. L'attuale tecnico della Fiorentina a fine stagione saluterà i ...areanapoli

Esposito: "Il napoli resta Campione d'Italia fino al 30 giugno. Tre Scudetti valgono 25 del Nord" - Il giornalista ha sottolineato: 'Fino al 30 giugno 2024 il napoli resta Campione d'Italia in carica e lo Scudetto sarà ancora cucito sulle sue maglie'.areanapoli