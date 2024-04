Il Muraglia fa la storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con il 4-1 in rimonta contro la Marottese Arcobaleno, il, a due giornate dal termine, ha matematicamente vinto il campionato di Seconda categoria (girone B). "Mi sembra di vivere un sogno, che abbiamo fatto diventare realtà con il lavoro e con l’entusiasmo – ha commentato l’allenatore Mattero Crisantemi, 37 anni alla sua prima esperienza in panchina –. Sono felicissimo, abbiamo realizzato qualcosa di speciale e farlo alla prima esperienza tra i ’grandi’ mi riempie di orgoglio. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha sempre mostrato, il mio staff che è stato straordinario e i miei ragazzi, veri artefici di questa splendida cavalcata che ci ha fatto entrare nelladele di, per sempre". "Una cavalcata senza eguali nelladel...