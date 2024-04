Il monologo di Scurati letto in aula E il centrodestra abbandona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La questione della censura in Rai delsul delitto Matteotti e sul 25 aprile dello scrittore Antonioè approdata lunedì in Consiglio comunale, facendo infervorare gli animi. Ad accenderli è stata la scelta dei consiglieri comunali didi uscire dal’quando il consigliere di Azione Tullio Parrella ha deciso di leggere l’intervento censurato dello scrittore. Contro ilsi è scagliato il consigliere di LabMonza Francesco Racioppi: "Ricordatevi colleghi che chi siede in quest’serve la Repubblica democratica ed antifascista nata dalla Resistenza. E questo è un discorso né di destra né di sinistra". Ieri un comunicato congiunto di tutte le forze di maggioranza ha chiesto aldi fare chiarezza su una scelta che ...