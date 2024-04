Il mito di un algoritmo italico | ecco la strategia del governo Meloni sull’intelligenza artificiale

Con 367 voti favorevoli, il Parlamento europeo ha approvato il Patto di Stabilità . Le nuove regole economiche dell’Unione europea fanno leva sul rientro del deficit eccessivo – oltre il 3% – e sul debito con il 60%. Il via libera ha dato adito alle polemiche dell’opposizione che lamentano la ... (ildifforme)

Il governo Meloni sta preparando un bonus tredicesime , ma sull'importo e i requisiti ci sono solo ipotesi. Una prima bozza parlava di 80 euro al massimo, per i redditi sotto i 15mila euro . Si è poi saliti a 100 euro , ma solo per lavoratori monoreddito con figli a carico. Il decreto è slittato, e ... (fanpage)

La notizia è che le nomine nelle partecipate pubbliche si faranno dopo le europee. Come voleva la Presidente del Consiglio che ha respinto le forti richieste della Lega per farle entro maggio. Salvini teme di uscire ancor più indebolito dalle urne europee e vorrebbe capitalizzare ora ; per lo ... (ilgiornaleditalia)