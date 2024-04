Il ministro britannico Cleverly vede Piantedosi e fa tappa a Lampedusa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Regno Unito e l’Italia “stanno lavorando a stretto contatto, abbiamo un ottimo rapporto di lavoro, dai nostri rispettivi premier fino ai ministri e al livello operativo”, ha spiegato ieri Jamesdell’Interno, a margine dell’evento organizzato a Roma presso l’Istituto affari internazionali dal titolo “Migration, a global challenge”. La sua visita a Roma è stata organizzata, come sottolineato in una nota della diplomazia britannica, mentre il governo Sunak “entra nella fase finale di preparazione dei voli per il Ruanda, con il primo volo previsto tra 10-12 settimane”. “In quanto due Paesi marittimi, dobbiamo entrambi affrontare gli arrivi illegali e la morte di persone nelle acque intorno a noi”, ha dichiarato ancora nel corso della conversazione schietta con Nathalie Tocci. Quest’ultima direttrice dello ...