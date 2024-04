Il male oscuro dei suicidi tra le Forze dell’Ordine

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sembrano supereroi della vita reale, ma dietro l’uniforme e questo esteriore coraggioso, molti combattono una battaglia invisibile, come Ciro poliziotto penitenziario, che si è suicidato. Mentre sventolano tra le folle in uniformi impeccabili, gli agenti di polizia e gli ufficiali sembrano supereroi della vita reale, abituati a incarnare pilastri di forza e sicurezza. Ma dietro l’uniforme molti combattono una battaglia invisibile, per cui rivelare le proprie vulnerabilità umane e sociali, assume le sembianze di una titanica battaglia interiore. In un contesto dove la forza e il coraggio sono divinità indiscusse, richiedere aiuto è considerato un atto di ammissione di debolezza, e confessare le proprie pene, le umiliazioni subite e le sfide operative, può sembrare un’ardua impresa. Il peso poi del dovere e dell’immagine pubblica uniti, impedisce spesso agli operatori/trici in divisa di ...