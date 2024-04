Il leader ceceno Kadyrov si mostra in palestra dopo le notizie sulla sua malattia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) IlRamzanha pubblicato dei video che lono in buona salute, per smentire lesu una sua grave. In un video pubblicato venerdì scorso si vedeallenarsi in, in particolare sollevando pesi. Dei video didà conto Novaya Gazeta Europe, la stessa testata che all’inizio della giornata aveva parlato di unaffetto da una necrosi pancreatica che avrebbe spinto il Cremlino a ipotizzare una sua successione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.