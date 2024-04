Il Lazio è la prima regione italiana per numero di bocciati all’esame di teoria della patente

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute ) - L’essere umano è un 'animale sociale', programmato dall’evoluzione per interagire con gli altri. E in effetti, le relazioni sociali possono modellare il cervello . La solitudine, l’isolamento o la presenza di amici zie tossiche, specialmente durante l’adolescenza, ... (ilgiornaleditalia)

Psichiatri: "Isolamento e cattive amici zie aumentano il rischio di disturbi mentali nei giovani" L’essere umano è un 'animale sociale', programmato dall’evoluzione per interagire con gli altri. E in effetti, le relazioni sociali possono modellare il cervello . La solitudine, l’isolamento o la ... (sbircialanotizia)

Lazio in subbuglio che pare una polveriera. Dai cori e fischi contro Lotito e la squadra durante il match contro la Salernitana allo choc Luis Alberto , che ai microfoni di Dazn dice di voler andare via a fine anno. Il presidente risponde a entrambi: “Bisognerebbe chiedere il perché a chi organizza ... (sport.quotidiano)

Il Ministro della Salute Schillaci presenta la Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani - Una Rete di sicurezza sanitaria trasversale che, condividendo competenze e professionalità, parte dalla medicina veterinaria per arrivare a tutelare la salute dell’uomo, ...ilmessaggero

La lazio non si ferma: seduta mattutina a Formello verso il Verona - La lazio riparte subito a Formello per archiviare in fretta la Coppa Italia e proiettarsi alla sfida di campionato contro il Verona di sabato ...cittaceleste

Juve, Nicolò Fagioli tornerà in campo per la finale di Coppa Italia - Max Allegri e ragazzi hanno eliminato la lazio e da poche ore si rincorrono domande del tipo ... Ma Nicolò Fagioli rimasto a lavorare per tutti questi mesi in gruppo indosserà la sua maglia numero 21 ...tag24