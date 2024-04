Il gruppo vuole finire bene Undicesimo posto finale e poker di vittorie di fila Spal - non è ancora vacanza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In condizioni normali, una squadra che si salva con una giornata di anticipo attraverso una bella rimonta e non ha più alcuna speranza di agganciare i playoff, sarebbe legittimata a staccare la spina affrontando l’ultima partita della stagione a cuore leggero. Per laperò non è un campionato normale: c’è stata la delusione per le aspettative disattese, la depressione e la grande paura di retrocedere, e infine la risalita dagli inferi targata Di Carlo, che ha riacceso un pizzico di entusiasmo in una tifoseria ferita attraverso il lavoro quotidiano infondendo alla squadra l’orgoglio di indossare la maglia biancazzurra. A questo punto, a 90 minuti dalla fine della stagione lasi ritrova senza obiettivi. Ma tra le righe mister Di Carlo ne ha già fissati diversi che intende centrare domenica prossima sul campo dell’Olbia. Innanzitutto, al ...