Il giorno della Liberazione Celebrazioni per il 79esimo con sfilata di labari e gonfaloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Anche quest’anno si rinnova il programma di iniziative per celebrare l’Anniversario, organizzate dalla Prefettura di Lucca, dalla Provincia e dal Comune di Lucca in collaborazione con le AssociazioniResistenza, Combattentistiche, Patriottiche e d’Arma del nostro territorio. La giornata di domani, giovedì 25 aprile, inizierà alle 10 in Cortile degli Svizzeri a Palazzo Ducale con il consueto ingresso deie dei: saranno resi gli onori al Gonfalone del Comune di Stazzema, decorato con la Medaglia d’Oro al Valore Militare per i sette ComuniVersilia. Seguiranno gli onori al Prefetto di Lucca Giusi Scaduto e i saluti di Filippo Antonini, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi). Interverranno, nella ...