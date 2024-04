Il futuro delle assicurazioni | L’IA? Necessaria per competere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Trasformare l’innovazione in vantaggio competitivo per l’Italia, favorendo al tempo spesso il bene comune. Una missione possibile solo per il tramite di una riflessione aperta che coinvolga – in una logica inclusiva e collaborativa – operatori assicurativi e non solo, le istituzioni e il governo. Questo il messaggio lanciato dal presidente di Ania, Maria Bianca Farina in occasione della quarta edizione di Innovation by Ania "e Intelligenza Artificiale. Innovazione al servizio del Paese", che si è tenuta ieri a Roma. "La rilevanzasfide che abbiamo davanti e la complessità introdotta dall’Intelligenza artificiale – ha osservato Farina – impone una riflessione aperta con Istituzioni e operatori non solo assicurativi, in una logica inclusiva e collaborativa. La promozione di partnership pubblico-private volte allo sviluppo di ...