Il Forte brilla a Bassano Cominciano bene i playoff

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dei marmi 3 UBROKER: Veludo (Bertuzzo), Amato, Sgaria G., Pozzato, Baggio, Silva I., Barbieri, De Paolo, Guimaraes. All.: Zonta. CENTRO PORSCHEDEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ambrosio, Ipinazar F., Torner, Compagno, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A. Arbitri: Stallone di Bari e Brambilla di Agrate. Marcatori: Rossi 12’42“; Amato 17’02“; Ambrosio 23’55“ del primo tempo. Galbas 25’00“ del secondo tempo. Note: pubblico: 600 circa con rappresentanza di tifosi versiliesi. Espulso per 2’ Amato.(Vicenza) – Iniziano nel modo migliore i play off scudetto di hockey su pista del Porsche Centredei Marmi che vince (3-1, primo tempo 2-1) ae già sabato al Palanella gara di ...

Hockey su pista: stasera gara di andata dei quarti di finale dei playoff. forte a bassano, si comincia a fare sul serio - Al via i quarti di finale dei play off scudetto con il Porsche Centre forte dei Marmi impegnato contro bassano. Partita impegnativa per entrambe le squadre, con l'obiettivo di conquistare la vittoria ...lanazione

Nel derby della Versilia il Cgc batte il forte e si avvicina alla promozione in A1 - Nel derby di A2 il Cgc Viareggio batte il forte dei Marmi, in A1 martedì sera al via i playoff per il forte contro bassano che ha battuto il Montebello nel preliminare.noitv

bassano al tappeto - bassano al tappeto. I giallorossi hanno smarrito la loro provvidenziale solidità. Quattro sconfitte consecutive iniziano ad essere tante ...bassanonet