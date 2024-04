Il Fatto Quotidiano scorretto e disonesto | Giachetti lo smaschera con un audio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Cari amici ritengo doveroso pubblicare qui di seguito l’che nella serata di ieri ho inviato a un cronista del. Mi serve per dimostrare (se ce ne fosse bisogno) la disonestà intellettuale di questo giornale“. A scriverlo su Facebook è stato Roberto, costretto a fare una “operazione verità” dopo che, nonostante la sua netta smentita, il giornale diretto da Marco Travaglio aveva attribuito anche a Carolina Varchi di FdI l’emendamento che prevede un aumento di 15 giorni ogni sei mesi dello sconto di pena per i detenuti.denuncia “la scorrettezza e disonestà intellettuale” del“La scorrettezza e disonestà intellettuale la potrete verificare confrontando la domanda che il giornalista mi ha...

“Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen ”. Lo ha scritto in una nota il Napoli, a proposito del procedimento legato a presunte plusvalenze ... (sportface)

Al voto Basilicata: Casellati e FI in pellegrinaggio per l’impresentabile Francesco Piro. Vicepresidente del consiglio regionale e candidato: è nella lista nera dell’Antimafia di Colosimo per autoriciclaggio, ma è anche indagato dalla Dda di Ilaria Proietti I golpisti buoni di Marco ... (ilfattoquotidiano)

Gli Stati Uniti mettono nel mirino le banche cinesi per tentare di salvare Kiev dalla sconfitta - Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di sanzionare le banche cinesi allo scopo di aumentare le pressioni su Pechino aff ...ilfattoquotidiano

Ticket per entrare a Venezia: chi e come deve pagare, costo ed esenzioni. Si parte il 25 aprile - Il ticket della discordia per accedere a Venezia, la città-museo. È cominciato il conto alla rovescia per la sperimentazione di ingresso a pagamento che inizia il 25 aprile, con il dichiarato scopo di ...ilfattoquotidiano

Magliaro (ex vicedirettore del Tg1): “Io fascista Sì lo sono. Volete chiamare i carabinieri”. Poi si corregge: “Sono affari miei”. Su La7 - Bagarre a Dimartedì (La7) con protagonista unico Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante, ex braccio destro dello storico leader del Msi ed ex vicedirettore del Tg1 dal 1994 al 1996 , ...ilfattoquotidiano