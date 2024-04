Il centro di Loreto riapre tra 6 mesi - Lega | Solo promesse | lo sport in città è un fallimento - l’assessore Poli | L’esatto contrario

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bergamo. Conferma delle tariffe della Tari, per il 2024, con gli stessi parametri del 2022, cioè la quinta meno cara in Italia tra i capoluoghi, con un valore medio di 214 euro annuo per famiglia. Così decide il Consiglio Comunale di Bergamo in apertura di seduta, con una delibera raccontata per voce delStefano Zenoni che, nel corso dell’approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per il 2024 – 2025, ha condiviso un “punto di fine mandato” nonla volontà di non modificare i parametri economici, ma raccontando anche di Bergamo come unavirtuosa della raccolta differenziata. “Dal 2018 al 2023 la percentuale di differenziata è aumentata del 7% – spiega Zenoni – Sul totale dei rifiuti raccolti in, nel 2019, su 62mila tonnellate raccolte, 18 ...